Suur tulekahju võib alguse saada märjast küttepuust

Kõige sagedasemaks tuleõnnetuste põhjuseks on hooldamata kütteseadmed, vead kütte- või elektrisüsteemides ja hooletus lahtise tulega ümberkäimisel. Tihti sünnivad kahjud ka hooletu ehitamise käigus.

„Näeme, et tuli teeb Eesti kodudes jätkuvalt päris palju kahju ning taoliste õnnetuste tagajärjed on sageli kurvad ja kulukad. Meenub juhtum, kus koduomanik jäi pärast ahju kütmist televiisori ees magama. Üles ärgates oli tuba paksult suitsu täis ning tuli oli valla pääsenud. Kiirelt põles ära kogu toa sisutus ja hoone sai tugevaid kuumakahjustusi. See õnnetus lõppes siiski võrdlemisi õnnelikult – inimene pääses šokiga ja kogukahju jäi pisut üle 36 000 euro. Samas võib taoline õnnetus viia väga kurbade tagajärgedeni ning kahju kogusumma ulatuda mitmesaja tuhande euro piiresse,“ ütles ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts pressiteate vahendusel.