Seadus lihtsustab väikeses koguses mahetoodete müümist

“Tingimus on, et mahetooteid turustavad isikud ei toodaks ise selliseid saadusi, ei ladustaks tooteid mujal kui müügikohtades ega impordiks tooteid kolmandast riigist kasutamata selleks alltöövõtjana teist ettevõtet,” ütles Kotka.

“Igal juhul on oluline, et riik astuks samme mahepõllumajandust ning soodustaks sellega tegelemist. Mahepõllumajandusel on suur potentsiaal, juba ainuüksi kliimaeesmärke silmas pidades, sest see on keskkonnasõbralik tootmisviis, mis säilitab elurikkuse, puhta vee ja tagab heaolu taseme kõige paremas mõttes,” ütles Kotka.