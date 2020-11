Advendinädalavahetus toob uueks nädalaks lörtsi ja vihma

Riigi Ilmateenistuse andmetel kaugeneb laupäeval (28.11) madalrõhkkond, kuid selle serva mööda liigub öösel ja hommikul üle Eesti veel sajupilvi, millest nii lund, lörtsi kui vihma tuleb.

Päeval on sajuhooge märksa hõredamalt. Tuul on tugev, puhub põhjast ja kirdest, puhanguid on rannikul 15, öösel kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -1..+4°C.

Pühapäeval (29.11) jääb Eesti lõuna pool oleva madalrõhkkonna ja Venemaa põhjaaladel tugevneva kõrgrõhkkonna piirimaile. Sajuhooge on vaid üksikuid ja kui sajab, siis sisemaal nõrka lund või lörtsi, rannikul võib ka vihmasabinaid olla. Tuul on mõõdukas ja puhub idakaarest. Õhutemperatuur on öösel 0..-3, meremõjuga rannikul kuni +2, päeval 0..-2, rannikul veidi üle 0°C.

Öö vastu esmaspäeva (30.11) on kõrgrõhuvööndi mõjuväljas vaid üksikute lume- ja lörtsihoogudega, rahulik ja karge - õhutemperatuur on -2..-7°C, üksnes rannikul on 0°C lähedane.

Päeval laieneb Eesti poole madalrõhkkonna serv. Ennelõunal sajab kohati veidi lund ja lörtsi, õhtupoolikul on sadusid laialdasemalt ning tulevad nii lume, lörtsi kui vihmana. Tuul tugevneb. Õhutemperatuur on sisemaal 0..-2, saartel ja läänerannikul 0..+3°C.

Teisipäeval (1.12) muutub Skandinaavias valitsevaks madalrõhkkond, Venemaa kohal aga tugevneb kõrgrõhkkond. Kahe rõhuala piirimail on Kesk- ja Ida-Eestis vahetevahel lume- ja lörtsihooge, Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma. Puhub võrdlemisi tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, saartel ja läänerannikul 0..+3, päeval -1..+2, saartel ja läänerannikul kuni +5°C.

Kolmapäeval (2.12) laieneb Venemaalt kõrgrõhkkonna serv Eesti kohale. Lörtsi ja vihma võimalus on suurem Lääne-Eestis. Lõunakaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, saartel ja läänerannikul kuni +3, päeval 0..-3, saartel ja läänerannikul kuni +3°C.