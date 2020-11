Minister tutvustas põllumajandussihte järgmiseks kümneks aastaks

„Arengukava visioon „Eesti toit on hinnatud ja maal on hea elada!“ lõimib soovitud tulevikupildis omavahel kestliku toidutootmise ja toimiva maaelu seosed. Üht ei ole teiseta,“ tõi välja Arvo Aller oma kõnes välja.

Ministri sõnul on visiooni kohaselt hea mainega Eesti toidu järele aastal 2030 nõudlus nii kodu- kui ka välisturgudel, mis tagab kõigile tarneahelas osalejatele piisava sissetuleku toodetud saaduste, toidu ja pakutavate teenuste eest.

Arvo Aller rõhutas Riigikogu ees peetud kõnes, et põllumajandus, kalandus, vesiviljelus, toiduainetööstus ja toidukultuur on kogu Eesti elanikkonda hõlmavad valdkonnad, millel oli ja on oluline osa Eesti maa- ja rannarahva ajaloolises identiteedis ning inimeste heaolu ja elukeskkonna, sealhulgas Eesti maastike kujundamises.

Alleri sõnul peab kokku lepitud üldeesmärgi saavutamiseks olema põllumajandus- ja kalandussektori ning toidutööstuse toodang väga kvaliteetne, uuenduslik ning toodetud keskkonnasäästlikult.

„Selleks on vaja rohkem koostööd nii valdkondade sees kui ka eri sektorite vahel ning rakendada tuleb uusimaid teadustulemusi ja parimaid võimalikke tehnoloogiaid,“ lisas maaeluminister.

Kõne kokkuvõttes toonitas minister, et käimasolev kriis on taas kord näidanud, kuivõrd oluline strateegiline valdkond iga riigi jaoks on kodumaine põllumajandus, kalandus ja toidutööstus.

„Eesti maaelu ja -majanduse hoidmine ning kaasajastamine on suurel määral võimalik üksnes kõigi ministeeriumide, Riigikogu, ettevõtlussektori, kogukonnaühenduste ja ülikoolide koostöös. Vaid üheskoos suudame seista selle eest, et elu Eestimaa kõigil 45 000 ruutkilomeetril edeneks ja areneks – et Eesti maa elaks!“ sõnas maaeluminister Arvo Aller.