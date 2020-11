Vaata, milline on olukord põhjaveega sinu kodukandis

Eestis on halvas seisundis (kaardil punasega) 8 põhjaveekogumit. Tähele tuleb panna, et kuna põhjaveekogumid asetsevad üksteise peal, siis on kaardil rõhutatud just neid kogumeid, mis on halvas seisundis. See ei tähenda ilmtingimata, et antud piirkonnas ei oleks mõnda teist muul sügavusel paiknevat heas seisundis kogumit.

FOTO: Keskkonnaagentuur