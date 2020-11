Sombune ilm võib saata meid aastavahetuseni

Päeval liigub üle lauge kõrgrõhuhari, taevas on selgem ja olulist sadu ei tule. Saartel aga pärastlõunal pilved tihenevad ja õhtul võib ka vihma sadada. Läänekaare tuul on mandril mõõdukas, saartel lõunani ja siis algab edela- ja lõunatuule tugevnemine, õhtul on puhanguid üle 15 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2, läänekaare tuulele avatud rannikul kuni +5°C. Tugeva tuule ja saabuva vihma- ja lörtsisajuga öösel teeolud järsult halvenevad!

Esmaspäeval (23.11) liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia Soome ja selle servas on siin-seal vihmahooge, kuid tänastel andmetel on sajuhooge vaid laiguti ja need on pigem nõrgad. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 2..7, päeval 4..8°C. Õhtul pöördub tuul loodesse, õhutemperatuur langeb ja vihma sekka võib ka lörtsi tulla.