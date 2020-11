Uuring: päikesepaneelidest huvitub kaks kolmandikku Eesti elanikest

Päikeseenergia populaarsus on viimastel aastatel hüppeliselt suurenenud. Praeguseks on valminud üle Eesti ligi 6000 päikeseelektrijaama.

Eesti Energia hajaenergia müügijuhi Mikk Tootsi sõnul on inimesteni on jõudnud arusaamine, et Eesti on igati hea koht, kus päikesest elektrienergiat toota.

„Aastane päikesekiirguse energiahulk on meil umbes sama suur kui Kesk-Saksamaal, aga madalama õhutemperatuuri tõttu töötavad Eestis paneelid parema tootlikkusega. Eestis on päikesepaneelide töö kõrgaeg aprillis-mais, kui on pilvitud ilmad ja väljas piisavalt jahe,“ lausus Tootsi.

Keskmine jaam tasub end ära kümne aastaga.

Kuigi praegu on päevad juba võrdlemisi pimedad, on Tootsi sõnul sügis parim aeg päikeseelektrijaama planeerimise alustamiseks, sest sellisel juhul saab päikesepark kevadeks valmis ning võimalus on osa saada pea kogu järgmise aasta päikeseelektri toodangust.

„Päikesepaneelid on mitmes mõttes kasulik investeering. Võrgust ostetava elektrienergia kogus väheneb ja sellega kaasnevad madalamad võrgutasud ning riiklikud maksud. Lisaks on võimalik teenida täiendavat tulu tarbimisest üle jäänud ja võrku antud elektrienergia müügilt,“ lisas Tootsi.