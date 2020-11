Toidutootjad saavad taas taotleda Pääsukesemärki

Meeli Lindsaare sõnul selgus selle aasta kevadel koja tellimusel Kantar EMORi poolt läbiviidud uuringust, et 68% Eesti tarbijatest eelistavad Pääsukesemärgiga tooteid ning nendest inimestest omakorda 2/3 eelistavad Pääsukesemärgiga tooteid alati või mõnikord ka siis, kui need on kallimad ilma märgita toodetest. 86% inimestest peavad Pääsukesemärki usaldusväärseks toidumärgiseks.