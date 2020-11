Briti arhitekt pakkus lahenduse hädas lambakasvatajate päästmiseks

Covid-19 pandeemia tagajärjel on villa väärtus langenud, mistõttu põllumajandustootjatele on isegi müüdava villa transportimine kahjumlik. Põllumajandustootjatele võiks „rahalist päästerõngast” pakkuda ehitussektor, vahendab FarmingUK.

"Villal on üks parimaid soojusjuhtivusi, isegi parem kui praegu Ühendkuningriigis ehitamisel tavaliselt kasutataval sünteetilisel isolatsioonil," ütles ta ja lisas, et see võimalus on ka klientidega suheldes aina rohkem kaalumisele tulnud.