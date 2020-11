Aasta parimaks valitud talu noor pererahvas kasvatab kurki ja tomatit

Pärnu-Jaagupi lähistel asuva Raudepere OÜ noorperemees Jüri Laur võttis isalt neli aastat tagasi talupidamise üle. Möldri talu ajalugu on pikk ning põllumajandusega on seal tegeletud aastakümneid, viimased 25 aastat kurgi- ja tomatikasvatusega.

Jüri Laur rääkis tänasel talupäeva konverentsil „Käbi ei kuku kännust kaugele – või siiski?“, et tema jaoks on väga tähtis automatiseeritus. "Ma kalkuleerin ajakulu rahasse ümber ja pigem investeerin automaatikasse, et mitte lisatööjõudu võtta," rääkis ta ja tõi näiteks täisautomaatse kastmissüsteemi, mis doseerib ka väetist. Kolmes kasvuhoones, mil pinda kokku 1300 ruutmeetrit, majandavad nad koos elukaaslasega. Ka vanemad on vajadusel nõu ja jõuga abiks.