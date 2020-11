Talvest võib vaid unistada: jätkub soe ja sombune sügis

“Kuigi praegu on jahedam, läheb vastu uut nädalat uuesti soojemaks, tibab ka vihma. Seega soe ja sombune sügis jätkub,” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik oma iganädalases Maa Elu ilmaloos.

EMHI prognoosi järgi püsib laupäeval (14.11) kõrgrõhkkond Venemaa kohal ja selle lääneserv ulatub ikka üle Eesti idapiiri ning hoiab suurema osa Mandri-Eestist olulise sajuta. Samal ajal laieneb Norra merelt madalrõhkkonna kauge serv üle Skandinaavia ja Läänemere ning saartel ja läänerannikul on vihma tõenäosus üsna suur.

Jätkub lõuna- ja kagutuule tugevnemine, saartel ja looderannikul ulatuvad puhangud kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, saartel ja läänerannikul +3..+6°C, päeval +2..+5, saartel ja läänerannikul kuni +8°C.

Paksem pilvemass veel kohale ei jõua ning sajuhooge on vaid kohati ja ka siis peamiselt vaid Lääne-Eestis. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, saartel ja läänerannikul +3..+7°C, päeval idapoolsetes maakondades +2..+4, lääne pool +5..+8°C.

Esmaspäeval (16.11) liigub osatsüklon Põhjamerelt Taani kohale. Tõstab lõuna- ja kagutuule sisemaal puhanguti 12-13, saartel ja läänerannikul üle 15 m/s. Vähest vihma sajab üksikuis paigus. Õhtul lisandub vihmapilvi Lääne-Eestisse. Õhutemperatuur on öösel Ida-Eestis -2..+2, Lääne-Eestis +3..+8°C, päeval Ida-Eestis +1..+3, Lääne-Eestis +4..+8°C.

Teisipäeval (17.11) ulatub madalrõhulohk Lõuna-Skandinaaviast Läänemerele. Öösel laieneb vihmasadu üle maa. Hommikupoolsel ööl kuni ennelõunani suureneb idapoolsetes maakondades lörtsisaju võimalus. Lõuna- ja kagutuul on jätkuvalt tugev. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, saartel kuni +8, päeval +1..+4, läänerannikul kuni +6, saartel kuni +8°C.

Kolmapäeval (18.11) liigub jõulise jugavoolu toel Atlandilt järgmine madalrõhkkond Norra merele ja selle serva mööda kandub tugevas edelavoolus Läänemere äärde soojust ja niiskust lisaks. Öösel sajab kohati vihma, päeval jõuab loodest kohale uus sajuala. Lõuna- ja edelatuul paisub väga tugevaks. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, saartel ja läänerannikul +4..+7, päeval tõuseb +3..+8, saartel kuni +10°C.

Neljapäeval (19.11) kihutab see madalrõhkkond üle Skandinaavia itta ning selle sügav lohk ulatub üle Skandinaavia ja Läänemere. Mitmel pool sajab vihma. Edelatuul on jätkuvalt väga tugev. Õhutemperatuur on öösel +1..+7, saartel kuni +10, päeval +4..+10°C.