Eesti on viimaste euroliidu riikide seas, kes ei soodusta kodumaiste aiasaaduste tootmist

Läti kogemusele tuginedes võib väita, et see aitab soodustada nii kodumaist aiasaaduste tootmist kui tarbimist.

„Meie naaberriigis Lätis otsustati 2018. aastast rakendada puu- ja köögiviljale 5-protsendilist maksumäära, millel on olnud positiivne mõju nii kohalikule tootmisele kui puu- ja köögivilja tarbimisele. Käibemaksu määra langetamise järel suurenes Lätis puu- ja köögivilja tarbimine umbes kümnendiku võrra, samas suurusjärgus on kasvanud ka aiasaaduste kasvupind. Maksusoodustusel on olnud positiivne mõju sektori käibele ning varimajanduse vähendamisele,“ rõhutas Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin.

Registreeritud käibemaksukohustuslaste arv Läti puu- ja köögiviljasektoris on kasvanud 9%, sama palju on kasvanud ka sektori ettevõtete käive. Kohapeal toodetud puu- ja köögiviljasaaduste väärtus on 2017. aastaga võrreldes tõusnud 45%. Puu- ja köögiviljasektori keskmine töötajate arv on kasvanud ligi 6%.