Britid on mures võltsitud pestitsiidide aina suurema leviku pärast

8. novembril eetris olnud BBC saates hoiatas ta, et Suurbritannia farmidesse jõuab aina enam võltsitud pestitsiidide, vahendab FarmingUK.

"Lisaks sellele, et need ei pruugi olla efektiivsed, võivad need sisaldada koostisosi, mis võivad kahjustada põllukultuure, keskkonda ja isegi inimeste tervist. Mõned nendes toodetes kasutatavad koostisosadest on teadaolevalt kantserogeensed,” selgitas ta.

Kuigi põllumajandustootjad ei saagi sageli aru, et nad kasutavad ebaseaduslikke pestitsiide, on nii mõnigi talunik tarneprobleemide tõttu sageli sunnitud ostma just alternatiivsetelt müüjatelt.

"See puudutab põllumajandustootjaid, kes on olukorras, kus nad vajavad konkreetset toodet teatud ajahetkel, kuid seaduslik turg ei saa seda pakkuda," lisas dr Sambrook.

Tema sõnul on probleem suurenenud seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust, sest Brexit muutis olukorra turul ebakindlaks.

Praegu määravad EL-i reeglid, milliseid pestitsiide on Ühendkuningriigis lubatud kasutada, kuid kasutamise ja impordi reeglid võivad muutuda ja seda võimalust kasutavad ära kuritegelikud organisatsioonid.

Euroopas konfiskeeriti selle aasta alguses Europoli operatsiooni „Hõbekirves” käigus 1400 tonni ebaseaduslikke pestitsiide väärtuses üle 94 miljoni euro. Vastavalt juhistele lahjendatuna piisaks sellest, et täita rohkem kui 450 olümpiamõõtu basseini.

Ka 2018. aastal konfiskeeriti suure Euroopa politseioperatsiooni käigus üle 360 ​tonni ebaseaduslikke või võltsitud pestitsiide.

