Šaakalid valmistavad naaberriigi jahimeestele tõsist peavalu

Ventsipilsi jahimees Dmitri Savtšenkov ütles Medibasile, et kui eelmisel aastal täheldati piirkonnas üheksa järglasega kiskjate pesakonda, siis tänavu on samal paaril juba üksteist kutsikat, kellest ühe ta küttis.

Samuti on jahimees EJS-i lehe vahendatud loos veendunud, et selle invasiivse liigi likvideerimise võimalused on juba kadunud. „Me ei suuda enam kunagi šaakali arvukust nulli viia, sest nad kohanevad ideaalselt ja neil on väga suured kutsikate pesakonnad,” kommenteeris Savtšenkov.