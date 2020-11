Odav piimahind sundis talunikke karjapidamise lõpetama

Lüpsifarmi projekti 800 lehmale valmistasime 2017. aastal. Rekonstrueerimine oli plaanitud teha kahes etapis. Kahjuks aga olukord muutus ja panga jaoks oli see liialt riskantne ettevõtmine ja omafinantseeringut jäi napiks, et teha peaaegu kolmemiljoniline investeering.

Tõhela Agro lõpetab novembris ka noorkarjakasvatusega, müüme ära kogu noorkarja, kes veel jäänud on. Paremad loomad leiavad uue kodu siin- või sealpool piiri, osa loomi on nuumatud ja lõpetavad lihakombinaadis.

Riigitoetused on tähtsad toimetulekuks. Läti ja Leedu on juba olukorra tõsidusest aru saanud, loodame, et ka meie riigiisad teevad õigeid otsuseid ega lase kokku kukkuda Eesti põllumajandusel.

Kuni EL maksab liikmesriikidele erinevalt toetust, on seis ebavõrdne. Kõige õigem oleks majandada keskkonnas, kus piimal on õiglane kokkuostuhind, mis võimaldaks majandada ilma igasuguse toetuseta. See muidugi tähendaks märksa kallimaid hindasid piimale ja piimatoodete tarbijale.

KOMMENTAAR: Piimtootjad teenivad juba üle poole aasta kahjumit

Eesti Tőuloomakasvatajate Ühistu juht Tanel-Taavi Bulitko. FOTO: Kristjan Teedema

Tanel-Taavi Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees

Piimtootjad teenivad juba üle poole aasta kahjumit ja see mõjutabki praegust lehmade vähendamist. Kui Euroopa Liitu astudes oli meil 126 000 lehma, siis tänavu ainult 84 000. Nii suurt langust pole olnud üheski teises Euroopa Liitu astunud riigis.

Paljud on uurinud meie käest, kes ostaks nende karja, et loomad jääksid elu peale. Nii võib arvata, et lehmade arv väheneb tänavu veelgi. Kahjuks piimakari enam ei taastu. Tühjaks jäänud kohale lehmandust enam asemele ei teki. Kas meil on tulevikus vaid teraviljatootmine ja rohumaade purustamine?

Piim on ju kuld ja lehmi pole Eestis kuidagi liiga palju. Kui Eestiga samaväärne põllumajandusmaa Holland toodab aastas 13 miljonit tonni piima ja meie eesmärk ainult üks miljon tonni, siis meil on piimandusel suur potentsiaal. Põllumajandustootja ja tööstused on oma töö palju efektiivsemaks teinud, tehaseid moderniseerinud.

Meilgi on piimandus võimekas sektor ja üks väheseid, mis tugeva ekspordivõimega. Me ei saa lasta seda lihtsalt lõpetada. Piimasektor vajab praegu tuge, et seda hoida oma tootjate käes ja suuta ka arendada. Kõigile on tänavune väga raske aasta ja põllumehele on tulnud neid kriise kuidagi liiga sagedasti. Pole enam vahepealset head aega, et jõuaks hinge tõmmata.