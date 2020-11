Kuidas hiired ja rotid majja pääsevad

See aga pole sugugi lihtne, sest sisse pääsevad nad uskumatult pisikesest august. Tavaliselt sealt, kust majja tulevad kommunikatsioonid: elektrijuhtmed, vee- ja kanalisatsioonitorud. Samuti väikestest pragudest ja ukse alt. Hiirele piisab läbipugemiseks 0,6 sentimeetri ehk pliiatsijämedusest avast.

Kuna rotid on väga head ronijad, võivad nad siseneda räästa alt ja käivad majast majja elektriliine pidi. Vajadusel suudab rott ennast tuppa närida isegi läbi ehitusmaterjali.

Kahjuritõrje firmade kogemus ütleb, et rotte on avastatud ka WC-pottidest, kui nad on majja tulnud kanalisatsioonikollektorite ja -torude kaudu.

Nii tasub oma elamise seinu uurida ja kõige pisemadki praod kinni katta. Paraku kõikki avausi ei märka ka kõige teravam silm. Et närilised su majja pidama ei jääks, jälgige, et neil oleks raske midagi söödavat leida, näiteks kausis olev lemmikloomatoit on hiirtele-rottidele korralikuks magnetiks.

Ka maja ümbrus tasub sellise pilguga üle vaadata, et seal poleks närilistel midagi süüa. Neile pakuvad huvi lemmiklooma toidukausid, linnu söögimajad, prügikastid ja kompostihunnikud, samuti puu alla vedelema jäetud õunad.