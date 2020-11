Soojale nädalavahetusele järgnevad kargemad päevad

“November tervitab ebatavaliselt sooja ilmaga. Ilmselt on oodata ka uusi soojarekordeid. Ent uus nädal toob juba kargema õhu, kui 10kraadist soojust enam oodata pole, kuid lund ja külma ka veel mitte,” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik oma iganädalases Maa Elu ilmaloos.

Riigi ilmateenistuse andmetel on öö vastu laupäeva (7.11) kõrgrõhkkonna servas sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Läänekaare tuul on tuntavam vaid põhjarannikul. Õhutemperatuuri madalaimad näidud on 3..4°C piires, rannikul kuni 10°C.

Päeval läheneb mere poolt madalrõhulohk, taevasse libiseb madal pilvekiht, aga suuremat sadu ei tule, vaid õhtu poole võib üksikuis paigus veidi vihma tibada. Edelatuul tugevneb puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 8..11°C.

Ööl vastu pühapäeva (8.11) liigub üle madalrõhulohk ühes vihmapilvedega. Hommikul loode poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Lääne- ja loodetuul on öö hakul veel tugev, pärast keskööd nõrgeneb. Õhutemperatuur on 2..7, rannikul kuni 9°C. Päev tuleb kõrgrõhkkonna servas muutliku pilvisuse ja olulise sajuta. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on 6..10°C, õhtupoolikul langeb.

Esmaspäeva (9.11) öö tuleb kõrgrõhkkonna servas peamiselt sajuta. Tuul on võrdlemisi nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur langeb -1..+3°C-ni, rannikul jääb üle +5°C.

Päeval kandub loodevoolus üle Eesti madalrõhulohk ühes vihmapilvedega, aga kõikjale sadu tõenäoliselt ei jõua. Tuul tugevneb, puhub edelast ja läänest, õhtul pöördub loodesse. Õhutemperatuur on 5..10°C.

Teisipäeval (10.11) tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuala ja laieneb üle Läänemere. Taevas selgineb ja ilm on sajuta. Tuul on öösel veel tugev ning puhub valdavalt loodest, päeval nõrgeneb ja puhub põhjakaarest. Lisandub külmemat õhku. Õhutemperatuur langeb -2..+2°C-ni, rannikul on kuni +7°C, päeval tõuseb 3..5°C-ni, rannikul on ikka paar kraadi soojem.

Kolmapäeval (11.11) nihkub kõrgrõhkkond Eesti kohale. Ilm püsib sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Öö on rahulik ja õhutemperatuur langeb sisemaal -1..-5°C-ni, rannikul on kuni +5°C. Päev on mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on +2..+7°C.