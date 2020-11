Teadlaskond otsib saagi suurendamiseks abi loodusest

Projektiga GAIN4CROPS soovivad teadlased arendada uusi läbimurdelisi tehnoloogiaid, et ületada üht fotosünteesi peamist takistust – valgushingamist. Selle protsessi käigus väheneb taimede CO2 omastamine, millest tingituna on väiksemad nii biomassi toodang kui ka põllumajanduslik saak.

Eesmärk suurendada fotosünteesi efektiivsust

Koordinaator prof. Andreas Weber (Heinrich Heine Düsseldorfi ülikool) selgitab, et põllukultuuridele uute ainevahetusradade lisamine on osutunud väga keeruliseks peamiselt seetõttu, et de novo anatoomiaga leht ei sobitu rakkude keeruliste toimemehhanismidega. Seetõttu tugineb GAIN4CROPS päevalille looduslikult füsioloogiale, millel on loomulik võime eelistada parimat võimalikku ainevahetusviisi ja rohkem saaki toota.