Jahimehed kahtlevad, kas huntide suurem küttimismaht on täidetav

Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga kütitakse hunte ka sel hooajal senistes ohjamispiirkondades, kuid leevendus võrreldes eelmise aastaga on see, et nende piirkondade sees pole seltsidel piiranguid, vahendab Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) koduleht.

Vaatamata leevendusele on jahimehed siiski kahtlevad, kas selliste tingimustega on võimalik selline kogus hunte küttida. “Kui on vaja kiiret ja efektiivset küttimist, peaksid piirangud olema minimaalsed. Samas tuleb silmas pidada, et hundijahiks vajalikku lumikatet ei pruugi tulla,” seisab kodulehel.