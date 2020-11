Väikesed mahetootjad: riik tõmbas meil vaiba alt!

Õunaaed on ammu mahe ja nüüd tulnuks kogudusel taotleda ka mahekäitleja staatust. Asjaolu, millega ei osatud arvestada, oli aga see, et Riigikogu otsusega tõuseb uuel aastal mahekäitleja järelevalve tasu 200 protsenti – 40 eurolt 120 eurole. Etiketi kujundus oli juba valmis, kuid nüüd tuli see ümber teha, sest mahemärgist oldi sunnitud loobuma.