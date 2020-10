Eesti teadlased loodavad ternespiimapulbrist valmistada uusi preparaate

Ternespiim on lehma esimese viie poegimisjärgse päeva jooksul lüpstav kõrge kuivainesisaldusega piim, mille koostisained annavad vasikatele passiivse immuunsuse pärast sündi. Pildil külmutatud ternespiim.

Ternespiim on ülimalt kasulik tooraine, mis sisaldab suures koguses immuun- ja kasvufaktoreid. Kui seni on Eestis toodetud lehma ternespiimast pulbrit, mis on mõeldud inimestele toidulisandiks ja põllumajandusloomadele täiendsöödaks, siis uue suunana püütakse Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi teadlaste abil arendada kodumaiseid farmatseutilisi preparaate.