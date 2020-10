Taimemahlaanalüüs võib praeguse väetamise ja taimekaitse pea peale pöörata

Silokonservantidega tegelev tehnoloog Kaur Parve meenutas, et ka piimatootjad vaevlesid suve ja sügise, üritades tulutult 2016. esimese niite silost piima kätte saada. Kuid paaril põllumehel, kes tegid niite tavatult hilja, hakkas piima tulema kohe, justkui iseenesest ja enneolematult palju.

„Rohusilo kvaliteeti aastast aastasse jälgides jäi silma, et keskmiselt saadakse aastas heal juhul üks enam-vähem korraliku materjaliga niide. Rohusööda kvaliteedi kõikumine on minu silmis liiga suur ja see kajastub loomade tervises. Kvaliteeti saaks agrotehniliselt suunata, aga selleks peavad operatiivsed andmed käes olema,” selgitas tehnoloog.