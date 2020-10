President Kersti Kaljulaid: maasikas ei karju, kuid lehmi lüpsmata jätta ei saa

See aasta ei ole olnud Eesti põllumehele tavaline. Mitte sellepärast, et jaanipäeva ajal oli Eestis ilm tavapäratult soe ja kuiv ning juulis jahe ja vihmane, ega mitte ka sellepärast, et ühtedel põldudel kasvas vili hästi ja teistel halvasti, vaid sellepärast, et pärast paljusid aastakümneid said meie põllumehed tunda, mida tähendab see, et keegi on kuskil ilmselged faktid lihtsalt segi ajanud.

Nii sassi, et neile, kes möödunud sajandi viiekümnendatesse jäänud kartuli ruutpesiti maha panemise või ühtse viljalõikuse alguse kampaaniatega kaasnenud aegu mäletasid, sai see ammune aeg tänavusest aastast võrdväärse kaaslase.

Kartulit, kui see on maha pandud ruutpesiti ja mitte vakku, saab ju ikkagi harida ja üles võtta. Ja mingisugune saak saadakse ka siis, kui viljalõikuse algus määratakse kalendrit ning mitte põldusid vaadates.

Seevastu küsimus, kuidas teha sügisel istutatud maasikatele kevadel selgeks, et nad ei või enam maasikad olla, vaid peavad olema midagi muud… on hoopis teisest raskuskategooriast.

Paraku seisid paljud Eesti põllumehed, ja sugugi mitte ainult maasikakasvatajad, sel aastal silmitsi just seda tüüpi probleemidega.

On oluline, et kellelgi ei ole keelatud oma poliitikat ellu viia, kui selleks on valimistel saadud mandaat. Aga on üks üsna oluline asi seejuures – normaalne etteteatamisaeg. Ehk et kui tööjõudu ei ole ega tule, saab maasikate asemel maha panna vilja, mis on märksa väiksema tööjõumahukusega. Ja piimakarja asendada lihaveistega. Aga see võtab aega vähemalt ühe tsükli, mis maasikataimede puhul on ca 3 aastat ja ka keskmise piimakarja tootev ühik peab karjas vastu 2-3 laktatsiooni.

Muidugi oleks mul kahju, kui peaks sööma Poola maasikaid ja Eesti põllumajanduse uhkus – piimatootmine – kärbuks enne, kui masinad päriselt jõuavad sinnamaani, et inimestelt suur osa nii korjamise kui lüpsmise tööst 100% üle võtta. Aga see õigus valitud poliitikutel on – lahendada asjad kärsitult, mitte targalt. Tark oleks see 10-15 aastat ära oodata, kuni robotkorje muutub sama odavaks kui robotmuruniitjaga niitmine ja keegi ei pea ennast enam hommikul vara lauta ajama, sest lehmalüps inimtööjõudu ei vaja. Tark oleks ka meie start-up kultuur põllumajanduse heaks tööle panna. Kõik eeldused selle jaoks on meil ju olemas. Aga kui selleks ei anta aega, saame kiired ja maaelu kahjustavad lahendused.

Põllumajandus ise ei olnud viiruse epideemia tõttu otseselt löögi all. Farme ja põldusid ei pidanud ju sulgema. Teie kevadised probleemid tekkisid pealiskaudsest, võib öelda ka üleolevast suhtumisest, olukorra vähesest tundmisest, lihtsustamisest.