Korruptsioonivastane erikomisjon kutsub MES-i juhid selgitusi andma

Riigikogu opositsiooni hinnangul on laenu antud põhimõttel, "kes ees, see mees", mistõttu paljud hätta sattunud maaettevõtjad abi ei saa. "Täna me näeme juba, et tegelikult sinna sisenevad veisekasvatajad, piimahind on alla läinud ja see ei luba täna nendele enam sellist mahtu laene anda," kommenteeris riigikogu maaelukomisjoni liige, reformierakondlane Urmas Kruuse “Aktuaalsele kaamerale”.