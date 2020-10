Talgupäeval kokku riisutud Toomemäe lehed muudetakse toiduks

Laupäeval on kõik tartlased oodatud Toomemäele, et olla abiks sealsete puulehtede kokkuriisumisel. „Meie soov on ära kasutada kogu olemasolev looduslik ressurss ja hoida toitained ringluses,“ rääkis maaülikooli mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann talgupäeva eesmärgist.