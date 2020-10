Kas lõigata püsikute varred sügisel maha või jätta töö kevadeks?

Lillekasvatajad jagunevad kaheks, ühed jätavad varred talveks peenrale püsti, et need lund koguksid ja nii taimedel talvituda aitaksid, teised lõikavad peenra sügisel puhtaks.

Kukk on oma kogemusele tuginedes valinud teise tee. Põhjuseid on mitu. „Kevadel läheb tavaliselt hästi kiireks, eriti kui tuleb varajane kevad ja kõik hakkab korraga kasvama. Kui alles siis hakata vanu varsi lõikama, jääb lihtsalt ajahätta. Seepärast lõikan mina kõik, mis kannatab, ära sügisel,” seletab ta.

Kindlasti ei väida Kukk aga, et üks tegutsemisviis on õige ja teine vale. „Saan täiesti aru, et mõnele inimesele on vastik külma ja niiske ilmaga aias toimetada,” nendib ta. „Kes ei tee praegu, teeb kevadel, kui päike paistab, ja ka nii võib.”

Lumekogujad jäävad

Krista Kukk FOTO: Marko Saarm/Sakala

Otsustamaks, millal on õige aeg lõigata, ei vaata Kukk kalendrisse, vaid kui midagi peenral koledaks läheb, siis kohe tegutseb. Nii ongi oktoobri teises poole käimas omamoodi võidujooks ajaga.

„Vaatan aknast välja, kui vihma ei saja, siis muudkui lõigun,” ütleb ta. „Käin ringi, uurin peenraid ja kui kuskil midagi koledaks tõmbub, siis kohe selle ka ära lõikan. Taimed, mis on ilusad, jäävad veel püsti.”

Kõrrelised on ainukesed, mille kohta saab öelda, et neid ei tohi sügisel lõigata. Kõigi teistega on nii, et mõni lõikab sügisel, teine kevadel.

Kindlasti jäävad puutumata kõrrelised. „Kõrrelised on ainukesed, mille kohta saab öelda, et neid ei tohi sügisel lõigata. Kõigi teistega on nii, et mõni lõikab sügisel, teine kevadel,” sõnab naine.

Maatasa Kukk varsi siiski ei lõika, vaid jätab püsti seitsme-kaheksa sentimeetri kõrgused kontsud. Esiteks on see vajalik, et aiapidaja ise kevadel mäletaks, kus midagi kasvamas. On ju tihtipeale nii, et istutame taime ja kevadeks läheb ammu meelest, kuhu. Kontsud on märk, et sealt on midagi tulemas. Lisaks aitavad need talvel lund kinni hoida.

Päris lagedaks sügise edenedes Nõrga talu peenrad siiski ei jää, sest kindlasti jäetakse kõrreliste kõrval kasvama mõned tugevamate vartega taimed, näiteks sügisastrid ja heleeniumid.

„Mitte kunagi ei lõika ma peenart üleni lagedaks,” kinnitab Kukk. „Jätan alati kolm-neli suuremat puhmast püsti, just selleks, et tuisuga ei jookseks lumi üle peenra, nii tekib taimedele turvaline lumetekk,” selgitab ta. Lund kinni hoidvad taimed lõikab ta ära kevadel.

Põhjus, miks enamik taimi sügisel maha lõigata tasub, on seegi, et muidu on suure lehemassi all palju talvitujaid, eriti teod armastavad sinna peitu pugeda.

Mida teha vartega?