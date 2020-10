Kõle sügisilm asendus rekordilise soojusega

“Suur suvi on läbi. Aga nädala alguse külm ja lumi on tänaseks asendunud rekordilise soojusega. Soe ilm jääb püsima ehk lund ja miinuskraade oodata pole, küll aga vihmast ja tuulist ilma,” ennustab meteoroloog Jüri Kamenik oma sellenädalases Maa Elu ilmajutus.

EMHI andmetel lahkub laupäeval (24.10) madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele ja selle järel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on suurema sajuta, läänekaare tuul nõrgeneb. Üürikeseks jõuab jahedam õhumass ja temperatuur langeb sisemaal 0°C ümbrusse, rannikul on kuni +8°C.

Päev on mandril suurema sajuta, kuid üksikuis paigus uduvihma võib tibada. Pärastlõunal läheneb merelt madalrõhulohk, saartele jõuab tihedam pilvemass ja hakkab vihma sadama, õhtul jõuab sadu mandrile. Tuul puhub edelast ja lõunast ning tugevneb saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s, õhtul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on 6..11°C.

Päeval suureneb taas kõrgrõhuala mõju ja saju võimalus on üsna väike. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, pärastlõunal tõuseb lääne poolt survestava madalrõhkkonna tõttu saartel ja looderannikul edela- ja lõunatuul tugevamaks. Õhutemperatuur on 8..13°C.

“Sel aastal on enamus puulehti veel üsna rohelised ja kõvasti puude küljes kinni. Täiesti paljad on toomingad, saared ja mõned kased, lehetud on ka vahtraladvad. Aga mida sel sügisel tõesti pole on värvid puudel, lehed hääbuvad kollapruunidena vaikselt, lendlevad maha ja katavad maa.”

Allikas: Kristel Vilbaste Looduskalender