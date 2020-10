Aller maasikakasvatajate hüvitisest: kokkuvõte on see, et tulemus on null

Kui veel juulis kostis maaeluminister Arvo Aller, et ministeerium on teadvustanud maasikakasvatajate mure, kellel on neist mitteolenevatel põhjustel osa saagist hävinud ja tegeletakse kahjude hindamisega, siis nüüdseks on ministri vastused sel teemal äärmiselt põiklevad.

Vastupidi, märkimist väärivat kahju justkui polevatki. Aller rääkis, et ministeeriumi arvutuste järgi on maasikakasvatajate 2020. aasta esimese kolme kvartali käive tõusnud 0,5 protsenti ja kolmanda kvartali käive kõigil kokku langenud 0,5 protsenti. „Me jõuame järeldusele, et saame kokkuvõtteid teha sügisel, ja praegu on kokkuvõte see, et tulemus on null,” võttis kokku minister.