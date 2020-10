Ootamatult õitsema hakanud rapsipõllud panid talunikud kukalt sügama

Selgus, et tema talirapsi põllul laiutab rapsi sugulane, umbruohuks peetav ja üha laiemalt leviv põldsinep, mida on keeruline rapsi kõrvalt tõrjuda. "Selleks oli küll olemas preparaat, aga see läks (lubatud preparaatide) valikust välja ," selgitas Silberg “Aktuaalsele kaamerale”.