Hiidlased soovivad kiire interneti jaoks valitsuselt lisaraha

"Kiire internet ning selle kasutamiseks juurdepääsuvõrgu rajamine seni plaanitust suuremas mahus on Hiiu maakonna jaoks väga oluline, et võimaldada kõigile soovijatele kiire internet. Seda ka uute elanike ning kaugtöö tegijate vajadusi silmas pidades," seisab pöördumises.

Need on aadressid, kus ollakse kohe pärast juurdepääsuvõrgu ehitamist valmis teenuslepingu sõlmimiseks.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse "Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse taristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord" lisas on välja toodud abikõlblik sihtpiirkond ja selles nimekirjas on üle 3000 Hiiumaa aadressi.

Vallavalitsus viis aastatel 2019.-2020. koostöös arenduskeskuse, ettevõtjate, külaseltside ja vabaühendustega läbi uuringu, et selgitada, kui suur on tegelik vajadus ja huvi rajatava võrguga liitumiseks. Paralleelselt kogus infot ka Elektrilevi OÜ, kes võitis riigihanke juurdepääsuvõrgu taristu välja ehitamiseks.

Hiidlaste uuringust selgus, et vajadus kiire interneti järele on suur. Vallavalitsuse küsitluse tulemusel kaardistati 935 aadressi, mis asuvad väljaspool Kärdlat ja alevikke.