Kõige soodsamalt saaks maakodu soetada Viljandi- või Põlvamaale

Eestis on maakodudega tehtud tehingute keskmine ruutmeetri hind võrreldes aastataguse ajaga püsinud stabiilne, jäädes 550 euro piirimaile.

„Tasub muidugi tähele panna, et mitmes maakonnas on elamute keskmised ruutmeetri hinnad väga muutlikud, kuna toimub vähe tehinguid. Näiteks ei ole Hiiumaal käesoleva aasta üheski kuus müüdud nii palju elumaju, et saaks mingitki statistikat teha,“ nentis kinnisvaraportaali juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Eramutega tehakse minimaalselt tehinguid ka enamikes Lõuna-Eesti maakondades, mis tema sõnul tähendab, et müüjatel on kinnisvarahindaja abita väga keeruline oma varale turuolukorrale vastavat müügihinda määrata.

„Kui keegi mõlgutab mõtteid perega maale kolida, siis kõige taskukohasema maakodu leidmiseks tasub pilk pöörata Kesk- ja Lõuna-Eesti poole, kuid erandiks on Tartumaa – suuremate linnade läheduses kasvavad maamajade hinnad paraku märgatavalt. Huvitav on aga fakt, et kõigis merega piirnevates maakondades on elamute keskmised hinnad reeglina kõrgemad kui mujal maapiirkondades,“ ütles Noppel-Kokerov.