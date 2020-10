Lörtsist hoolimata külma talvist ilma veel niipea ei näe

“Sügis on viimaks oma õigused kehtestanud: suvi sai lõplikult pühapäevaga otsa. Kuigi soojemaid päevi kindlasti veel tuleb, ei maksa enam üle 10kraadist sooja loota, võib-olla mõni üksik erandlik päev. Ilm on võrdlemisi rahulik, suuri torme ega sadusid ei ole, aga selgelt sügisene. Mõnel selgemal ööl võib öökülma olla ja pole välistatud, et mõnest pilvest tuleb ka märgi helbeid. Aga kindlasti pole veel talvist ilma ette näha,” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik Maa Elu iganädalases ilmajutus.