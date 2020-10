Jüri Ratas lubas põllumeeste kogu toetusraha välja maksta

"Selles kontekstis on õige jahmatav järgmise aasta riigieelarve. Maaeluminister käis maaelukomisjonis rääkimas ligi 60 miljonist, isegi üle 60 miljonist lisarahast, mis meie arvates oli mõistlikele asjadele suunatud, ja tulemuseks oli null," ütles Padar. "Mis on juhtunud? Kas see on mingi järjekordne kättemaks põllumeestele, et nad on julgenud selle valitsuse suhtes sõna võtta? Turumajandus on turumajandus, aga kui turumajandusele tulevad otsa veel rumalad poliitilised otsused, siis see traumeerib kõige rohkem, alates tööjõutantsust, mis meil on olnud, kuni selleni, et järgmise aasta eelarvesse on lisataotlusele pandud reale selge null. Milles on asi?"