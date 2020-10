Tartu kunstnik tõmbab lillemotiivides silopallidega tähelepanu meestehaigustele

Lillemotiivide poolest tuntud kunstnik Stina Leek kasutas lõuendina helesinisesse kilesse pakendatud silopalle, mille eesmärk on juhtida tähelepanu eesnäärmevähi ennetamise võimalikkusele.

Helesiniste pallide kampaaniat on Baltic Agro läbi viinud juba kaks aastat ning kui eelmisel aastal kleebiti osadele pallidele meestehaiguste ennetamise sümboolikana vuntsid, siis seekord kaunistati pallid veelgi silmatorkavamalt.

„Selleks, et sõnum Eesti meestel meeles oleks, näeb lilledega silopalle Tartu ringtee ääres. Sinised silopallid tuletavad meelde, et kui õigel ajal arsti juurde kontrolli jõuda, siis varajases staadiumis avastastud eesnäärmevähki on võimalik edukalt ravida,“ ütles Baltic Agro tootejuht Tiina Meikar.