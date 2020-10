Koda: mahemaad ei peaks suurendama poliitiliste eesmärkide nimel

„Euroopa Komisjon on välja tulnud ambitsioonikate roheleppe eesmärkidega, sealhulgas Euroopa Liidu mahepinna suurendamine kuni 25%-ni. Meie mahetootmise majandusliku kestlikkuse seisukohalt on väga oluline, et mahepinna suurenemine toimuks turunõudluse toel, mitte kunstlike poliitiliste eesmärkide abil. Vastasel juhul seame ohtu mahetootjate elujõulisuse,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.