Meditsiinidoktor: keedukartulit enam praadida ei tohiks

Kuku raadio saatele Maatund antud intervjuus selgitas Zilmer, et tärklist, olgu ta siis leivas või kartulis, pole mõistlik teist korda kuumutamisega töödelda. “Kui te olete kartulit keetnud või mõnes muus variandis valmistanud, küpsetanud, ja teil jääb seda üle, ärge järgmisel päeval teda uuesti termiliselt töödelge,” sõnas ta.

“Teistkordsel termilisel töötlemisel hakkab tärklisest tekkima meile kahjulik ühend. See ei tapa teid, aga see on väga ebatervislik,” põhjendas ta.