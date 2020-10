Rohkem kui pooled meie toidulauale jõudvatest munadest tulevad piiri tagant

Möödunud aasta müüginumbrid näitavad, et Eestimaa inimese toidulaual on muna jätkuvalt populaarne toiduaine. Ometi on pool siin müügile jõudvast munatoodangust välismaist päritolu ja selle moodustavad eelkõige Lätist, Leedust, Poolast ja Ukrainast imporditud munad.

Dava Foods Estonia tegevjuht Vladimir Sapožnin ütles tänasel rahvusvahelisel munapäeval, et Eesti tootjad saaksid tarbijat munaga varustada oluliselt rohkem, ent odavam importmuna teeb selle olukorra keeruliseks.

„Eesti tootjate kahjuks on meie letid üle ujutatud odava sisse toodud munaga. Odava hinnaga müügi põhjuseks on aga ületootmine, mis ei toimu Eesti, vaid lõunanaabrite turgudel. Sageli ostja isegi ei tea, et muna, mida ta ostab, ei ole Eesti päritoluga, sest värvilistele eestikeelsetele karpidele lisatakse eksitavaid omadussõnu, näiteks „vanaema kanamuna,“ „kodumuna“ või muud sarnast,“ kirjeldab Sapožnin.

„Seetõttu rõhutan alati, et muna tõelist päritolu saab kindlaks teha vaid munal oleva templi järgi, millel peab olema tähis EE. See aitab veenduda, et muna ei ole meieni jõudnud mõnest välisriigist, vaid toodetud siinsamas Eestis, kus kehtivad ranged kvaliteedi ja bio-ohutuse nõuded.“

„Eesti munaturgu iseloomustab suur kaubanduskettide omatoote küllus, mis tähendab, et mune müüakse poeketi enda nime all. „Terves Eesti jaekaubanduses moodustab private label munatoodang ca 60% kogu munatoodangust,“ märgib Sapožnin.

Täna langetab tarbija ostuotsuse endiselt hinna põhjal. „Kuigi poodides on saadaval erineva tootmismeetodiga, nii puurikanade kui vabalt peetavate kanade mune, on müügil olevatest munadest ainult 8% toodetud mittepuuri kanade poolt,“ sõnab kodumaise suurima munatööstuse juht.