Reovees sisalduva fosforiga saaks väetada põldusid

"Varasemad uuringud on näidanud, et näiteks Harjumaal on võimalik taaskasutada 300 tonni reoveesettes leiduvat fosforit," kirjeldavad uurijad Arvo Iital, Viktoria Voronova, Kati Roosalu ja Karin Pachel. "Sette kompostiga saaks väetada umbes kolmveerandi kogu Harjumaa teraviljakasvatuse all olevast põllumaast," vahendab ERR.