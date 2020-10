Koroonaaeg pani inimesed tatart sööma

Ülemöödunud aastal külvati tatart juba peaaegu sama palju kui kartulit ehk rohkem kui 5000 hektarile. "See oli üllatus, et inimesed väga suures osas ei tea, et Eestis tatart kasvatatakse ja minu arvates päris suures mahus," sõnas Raplamaa tatrakasvataja Indrek Šeiko “Ringvaates” .

Šeiko rääkis, et talle tundus, et kevadel tekkis koroonaajal tatrapõud, sest kõik helistasid talle ja küsisid, et palju tal on. "Olid aastad, ka eelmine-üle-eelmine aasta, kus tal hinda ei olnud ja keegi ei tahtnud ka odava hinnaga. Aga sel aastal märgid näitavad, et tal on täna nõudlust," sõnas ta.