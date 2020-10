Oktoobris hakkavad koolilapsed taas pudrutama

„Soe kausitäis putru hommikul kindlustab pikaks ajaks täis kõhu, aitab tugevdada laste tähelepanuvõimet, hoida kontrolli all kehakaalu ning maitseb ju imehästi. Aastate jooksul oleme näinud, et lapsed on ülimalt loomingulised ja neile meeldib ise retsepte välja mõelda ning koos klassikaaslastega neid valmistada,“ kinnitab pudruprogrammi eestvedaja, Veski Mati kvaliteedispetsialist Kadri Rannamäe.