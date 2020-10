Õpilane aasta õppeasutuse juhist: "Sinuga tõmbaks küll sae käima!"

“Aitäh, et sinust õhkub rahu, toetust ja kindlust. Sa seisad selle eest, et oleksime asjalikud mitmel rindel. Sinu sõnavõtud meenutavad, mis on elus päriselt tähtis. Sa oled loonud koolipere, kes teeb maailma parimat kooli. Sinuga tõmbaks küll sae käima"” kirjeldas oma koolijuhti laureaadi praegune õpilane Kertu Evert, kes sel sügisel tuli naiste arvestuses Eesti meistriks raiespordis.

„Sel kevadel õppisime kõik väga palju – õppisime teisiti õppima ja õpetama. Kallid õpetajad, te lõite võrratuid lahendusi selleks, et ootamatutes oludes seda parimal moel teha. Olen teile südamest tänulik,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, lisades, et „täna tunnustame neid, kellel on erilisi teeneid Eesti hariduse ees. Tänan kõiki Eestimaa õpetajaid, kes on teinud oma tööd suure pühendumusega.“