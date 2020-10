Põllumajanduse tippjuht 2020 on Andres Oopkaup

Tiitli andis üle maaeluminister Arvo Aller (vasakul). FOTO: Oleg Harchenko

„Andres Oopkaup on ühtviisi silma paistnud nii põllul kui kabinetis. Minu jaoks on olnud tähelepanuväärne tema oskus kasutada maksimaalselt ära täppisviljeluse võimalusi. See on samm tuleviku suunas ja võiks laialdasema kasutuselevõtu korral saada meie oluliseks panuseks roheleppe rakendamisel. Andres Oopkaupi teadmised ja laialdane kogemustepagas on vorminud mehest eksperdi, kelle nõuandeid ja julgustavaid sõnavõtte oodatakse nii suurtes kui väikestes saalides. Ta räägib, mida teab ja teab, millest räägib,“ ütles maaeluminister Arvo Aller.

2020. aasta põllumajanduse tippjuhi Andres Oopkaupi sõnul tuli tiitel väga suure üllatusena. „Olen oma tegevuses ja valdkonnas püüdnud olla asjatundlik, kuid vähem silma paista. Seega on tunnustus üllatav, kuid meeldiv on olla ära märgitud,“ ütles Oopkaup.

„Olen püüdnud oma teadmisi rakendada eelkõige Eesti põllumajanduse ja toidutootjate hea käekäigu huvides, pidades silmas pikemat perspektiivi ja suuremat pilti. Omistatud tunnustus on kindlasti ka kohustus seda rolli väärikalt kanda ning eelnevaid tippjuhte isiklikult tundes võin öelda, et sellisesse nimistusse on au kuuluda. Veelgi toredam on, et pooled neist on oma tegevuses seotud Keviliga, kuhu ka meie ettevõte on 6 aastat kuulunud,“ sõnas värske põllumajanduse tippjuht Oopkaup.

Andres Oopkaup on tegev oma ettevõttes Crocus OÜ, mille tegevusvaldkond on teraviljakasvatus. Ettevõte kuulub nii Kostera kui ka Kevili ühistutesse, Oopkaup on MES’i ja Kevili nõukogu esimees.

Valimiskomisjoni esinaise ja Swedbanki põllumajandussektori juhi Brit Padjuse sõnul soovib komisjon tunnustada tippjuhte, kes on eeskujuks kogu sektorile. Andres Oopkaup on kindlasti inimene, kes väärib tunnustust, sest on oma valdkonna tugev ekspert ja alati valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi.“

Andres Oopkaupi autasustati skulptuuriga „Kuldne viljapea“, mille autor on Tiiu Kirsipuu.

Põllumajandussektori tippjuhi tiitli on eelnevatel aastatel pälvinud: 2019 – Trigon Dairy Farming Estonia AS juhatuse liige Margus Muld 2018 – Männiku Piim OÜ juht Avo Samarüütel 2017 – Kõljala Põllumajanduslik OÜ juht Tõnu Post 2016 – OÜ Avispeamees juht Jaak Läänemets 2015 – OÜ Estonia tegevjuht Ain Aasa 2014 – OÜ Kehtna Mõisa juht Märt Riisenberg 2013 – OÜ Voore Farm juht Indrek Klammer