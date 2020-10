Pühapäeval peetakse Riiast Elistvere loomaparki jõudnud hundipoisi ristseid

Kui algselt viidi Elistverre vaid emata jäänud ja viga saanud metsloomi, siis nüüdseks on see saanud koduks ka nende järglastele ja teistest loomaaedadest saabunud asukatele.

„Oleme pikalt unistanud, et saaksime teiste meie loodusele omaste liikide seas tutvustada ka Eesti rahvuslooma hunti, kes on eesti rahvapärimuse üks populaarsemaid loomi ja meie metsade hea käekäigu indikaatorliik. Eesti looduses elab umbes 200 hunti, eelkõige rabades ja suurtes metsamassiivides, ent vähestel õnnestub hunti kui inimpelglikku looma märgata looduses. Nüüd on kõigil võimalus tulla Elistverre hunti oma silmaga uudistama ja saada Mati Kaalu jutustuste vahendusel aimu võsavillemite elust,“ lausus RMK Elistvere külastuskeskuse teabejuht Elle Mäerand.