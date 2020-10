Eesti alkoholivaba džinn pärjati Londonis hõbemedaliga

International Wine & Spirit Competition-i žürii kirjeldas Flâneuri maitset järgnevalt: “Aroomiprofiilis ahvatlevad kardemon, nelk ja mentool koos soojade ingveri nootidega. Maitse on maalähedane, samas hõrk ja kompleksne, selles on tunda lilleõisi ja seedrit."

“See on võimas tunne, kuidas ainulaadsed Saaremaa maitsed võluvad ka kaugel kodurannast. Nii võimas, et annab julgust tuua juba lähiajal turule korraga lausa kaks uut toodet. Maailmas suure hooga alanud alkoholivabade destilleeritud jookide revolutsioon kogub üha enam poolehoidjaid,“ avas Pöör alkoholivaba džinni edu tagamaid.

“See hõbemedal on meie jaoks omamoodi kvaliteeditempel, kinnitades ka maailmale, et me loome siinsamas Saaremaal maailma tippude hulka kuuluvaid jooke. IWSC võistlused on joogimaailmas nagu maailmameistrivõistlused,” ütles Pöör.