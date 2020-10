Vaata, millised maaturismiettevõtted said kvaliteetmärgise

EHE märgis ehk ökoturismi kvaliteedimärgis Ehtne ja Huvitav Eesti on tunnustus, mida antakse maapiirkondades pakutavatele kohalikku loodust ja kultuuripärandit väärtustavatele teenustele.

Ükskõik, milline on eheda elamuse ainukordne sisu, mõtlevad EHE märgisega ettevõtted keskkonna seisukohast läbi kõik oma tegevused: kasutavad loodussõbralikke puhastus- ja pesuvahendeid, on eeskujuks prügi sorteerimises, väldivad ühekordseks kasutamiseks mõeldud plastnõusid.

Märgise väljaandmist koordineerib Eesti Maaturismi Ühing EASi turismiarenduskeskuse toel, tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Perioodil 2015-2020 on EHE märgis välja antud kokku 86 ettevõtte 145 teenusele üle Eesti.

EHE märgise järgmine taotlusvoor avaneb juba 1. oktoobril. Vabas vormis sooviavaldused on oodatud ehe@maaturism.ee. Seejärel on vaja võtta veidi aega, et taotlusvorme täites mõelda põhjalikult läbi kogu oma ettevõtte tegevuse eesmärk ja sisu, keskkonna- ja kvaliteedijuhtimine, analüüsida teenuseid