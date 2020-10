Põimunud porgandid ja ninaga kartulid lähevad raisku juba põllul

"Ma tean, et väga paljud kartulikasvatajad korjavad põllult ära ainult selle kartuli, mis vastab mingisugusele standardile, mis on kokku lepitud, ja ülejäänu jääb lihtsalt põllule. See on selline tootmise raiskamise pool. Iseenesest see küll komposteerub seal põllul, mis ei ole ka halb, aga toidutootmise mahtude juures on ta ikkagi kadu," selgitas Kalda talu peremees Jaanus Välja.