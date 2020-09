Arbuusikasvataja: kodus arbuuse kasvatavad aednikud kipuvad taimi üle kastma

Indrek Teor rääkis "Ringvaates" , et Eestimaine arbuus võib küll sügishooajal olla kallim, kui poest leitav, aga võimalus maitsta värsket arbuusi on ka suur väärtus.

“Kirjanduse järgi säilivad arbuusi parimad maitseomadused 7-10 päeva äravõtmisest. Tegelikult pärast kümnendat päeva või nädalat aega on see arbuus vana ja ta ei ole enam selle maitsega, mis värskena. Kui te nüüd hakkate loogiliselt mõtlema, millal lõunamaalt arbuusid siia kohale jõuavad, siis kahjuks on nad juba vanad,” lisas ta.

Teori sõnul pöördutakse tema poole sageli ka selle pärast, et nõu küsida, miks koduaias kasvatatud arbuusid ainult rusikasuurused välja tulevad. Teori sõnul on enamasti põhjuseks see, et arbuuse kastetakse liiga palju. “Ta on lõunamaa vili. Hästi vähe kastmist või mitte üldse. Parem kui mitte üldse, siis ajab juure sügavale,” selgitas ta.