Maamess peibutab Motoshow’l moodsa tehnikaga

„Varem oleme sõiduautode ja tarbesõidukite kõrval esitlenud näiteks pääste eritehnikat ja liitlasvägede sõjamasinaid, tänavune eriline aasta annab põhjust just Maamessi teemavaldkondi juurde liita,” viitas ta kevadel eriolukorra tõttu ärajäänud Maamessile.

Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul on nende ekspositsioonialal samuti oma missioon täita: tekitada huvi maaelu ja seal töötamise vastu.

„Eeskätt oleme vaadanud välja masinaid, mis on saanud disainiauhindu ja paistavad silma oma väljanägemisega,” ütles ta. Näitusel näeb näiteks traktorit Case IH Vestrum, harvesteri Prosilva S3 ja kombaini Sampo Rosenlew Comia C12.

Neile, kes põllumajandus- või metsandusvaldkonnaga kokku ei puutu, võib olla üllatus, et tehnika pakub töökeskkonda, mis on moodsam ja mugavam kui tänapäevane sõiduauto. „Kui põllutöömasinaid näidatakse põllumeeste üritusel, teatakse juba, mida oodata, aga Motoshow’l käib inimesi, kes puutuvad põllumajandustehnikaga vähem kokku. Kui nad näevad ägedaid metsatöömasinaid, traktoreid, äkki neist käib läbi sähvakas: miks mitte ka ise nendega töötada?” sõnastas Kikkul.

Ta lisas, et kindlasti on alal avastamist ka spetsialistidel, sest eksponeeritud on tehnika viimane sõna.