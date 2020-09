Koera-ajajad karjatasid lambaid võidu peale

Võistlused said alguse Suurbritannias, kui kohalikud talunikud soovisid oma karjakoerte tööoskusi võrdlema hakata. Need said väga populaarseks ja sellest on saanud spordiala, millega tegeldakse üle maailma.

„Võistlustel vaadatakse eelkõige tempot ja liine. Kui lambad liiguvad liiga kiires tempos, on nende liikumise suunda palju raskem juhtida ja nad võivad kergesti laiali joosta. Õige tempo korral lambad kõnnivad või sörgivad aeglaselt, joosta nad ei tohiks. See tähendab omakorda, et koer tohib kiiresti liikuda ainult väljajooksu tehes ja hiljem juhul, kui on oht, et lambad põgenevad. Muul ajal peaks koera liikumine olema kõndimine või aeglane sörk,” selgitas võistluste korraldaja Elin Sild.