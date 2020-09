Üle 350 metsaomaniku teenib musta pässikut kasvatades lisatulu

Kasepuudelt saab chaga saaki 3 korda iga 5-7 aasta tagant, pärast mida saab puu endiselt realiseerida paberi- või küttepuuks. Tänaseks on Chaga kasvanduse oma metsa rajanud juba 352 metsaomanikku.

Kuna metsaomanike huvi ettevõtmise vastu on tõusuteel, alustas Chaga OÜ hiljuti koostööd ka Eesti Erametsaliiduga.

Liidu juhatuse nõuniku Arpo Kullerkupu sõnul on nende kui metsaomanike esindusorganisatsiooni jaoks oluline, et metsaomanikel oleks erinevaid valikuid ja võimalusi oma metsast tulu teenimiseks.

Musta pässiku ehk chaga kasvatamine on uus ja alternatiivne võimalus metsa kasutamiseks.

“Traditsiooniliselt on metsa majandamise eesmärgiks olnud tarbepuidu saamine, kuid metsaomanikud tegelevad oma metsas ka kõige muuga, nt ravimtaimede, seente ja marjade korjamisega, puhkekohtade loomisega, loodusturismi edendamisega jne. Musta pässiku ehk chaga kasvatamine on uus ja alternatiivne võimalus metsa kasutamiseks,“ tõdes Kullerkupp.

Tema kinnitusel on metsamajandamise üheks väljakutseks leida tulu teenimise võimalusi just madalama boniteedi ehk viljakusega metsades. “Eelkõige sellistes metsades on chaga kasvatuse rajamine üks lisavõimalus tulu teenimiseks,“ rääkis Eesti Erametsaliidu juhatuse nõunik.